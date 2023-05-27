Киев запросил у Берлина крылатые ракеты, способные долететь до Москвы Frankfurter Allgemeine: Украина попросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км

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Киев запросил у Берлина в порядке военной помощи немецко-шведские крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км, пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Конрад Шуллер со ссылкой на информированный источник. О запросе на такую помощь Зеленский говорил еще во время майской встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но теперь просьба оформлена в виде документа. Дальнобойность Taurus позволяет им достигнуть Москвы при запуске от границы.

Бундесвер имеет Taurus в своем арсенале, и два инсайдера сообщили Frankfurter Allgemeine, что он очень нужен Украине. Президент Владимир Зеленский уже говорил об этом канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное Министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus, — пишет Шуллер.

До этого конгрессмены Джо Уолсон, Стив Коэн и Виктория Спартц обратились с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. В своем письме законодатели подчеркнули, что не стоит дожидаться кампании по давлению для отправки необходимого Киеву вооружения. По их словам, ракеты позволят ВСУ отодвинуть от линии фронта российские подразделения.

В свою очередь Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9. Также страна в ближайшие недели отправит миллион патронов калибра 5,56 миллиметра и 4800 автоматов. К лету Киев получит больше 20 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов.