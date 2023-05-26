Канада передаст Украине ракеты ближнего радиуса действия Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9

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Ракета ближнего радиуса действия AIM-9

Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9, сообщила пресс-служба Министерства обороны североамериканской страны. В ведомстве добавили, что Канада в ближайшие недели отправит один миллион патронов калибра 5,56 миллиметра и 4800 автоматов. Таким образом, к лету Киев получит больше 20 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов.

Министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF, и отметила, что это поможет Украине обезопасить свое небо, — сказано в заявлении.

25 мая глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что страны Запада вложили более $65 млрд в оружие для украинской армии. Он подчеркнул, что из-за этого Киев вынужден демонстрировать тактические успехи на фронте и готовность сражаться до последнего.

Он добавил, что в боевых действиях украинская сторона задействовала более 2,5 тысячи иностранных наемников. Шойгу отметил, что Киевом применяются террористические методы противоборства, в том числе диверсии и громкие убийства. Все вышеперечисленное приводит к эскалации конфликта и затягивает его, считает глава российского Минобороны.

Кроме того, Шойгу указал на деструктивную деятельность США и их союзников, которые формируют очаги напряженности у границ стран, входящих в ОДКБ. Он подчеркнул, что в регионах «провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж».