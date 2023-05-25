Шойгу: Запад накачал Украину оружием более чем на $65 млрд

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Страны Запада вложили более $65 млрд в оружие для украинской армии, заявил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что из-за этого Киев вынужден демонстрировать тактические успехи на фронте и готовность сражаться до последнего, сообщает РИА Новости.

Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать «до последнего украинца», накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд, — сказал Шойгу.

Он добавил, что в боевых действиях украинская сторона задействовала более 2,5 тысячи иностранных наемников. Шойгу отметил, что Киевом применяются террористические методы противоборства, в том числе диверсии и громкие убийства. Все вышеперечисленное приводит к эскалации конфликта и затягивает его, считает глава российского Минобороны.

Кроме того, Шойгу указал на деструктивную деятельность США и их союзников, которые формируют очаги напряженности у границ стран, входящих в ОДКБ. Он подчеркнул, что в регионах «провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж».

Ранее заместитель главы МИД РФ Александра Грушко заявил, что Запад, поставляя большое количество оружия на Украину, пытается таким образом снять с себя ответственность за текущий кризис. По его словам, руководство европейских стран, говоря о российских проблемах, перешло «от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса».