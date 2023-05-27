В Харьковской области прогремели взрывы «Страна.ua»: в Богодуховском районе Харьковской области прогремели взрывы

Фото: Salvatore Cavalli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Богодуховском районе Харьковской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua». На территории региона объявлена воздушная тревога. Местные власти пока не комментировали эту информацию.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, взрывы также прогремели в Краматорске Донецкой области. На территории региона, находящейся под контролем Киева, также объявлена воздушная тревога. Также она действует в соседних Сумской и Полтавской областях.

26 мая, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. До этого в Киевской области и самом Киеве были слышны взрывы. Работала система противовоздушной обороны. Минимум один из взрывов произошел прямо в столице.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр. По данным ведомства, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.

Также сообщалось об уничтожении дамбы Карловского водохранилища, через которую шло снабжение ВСУ на Донецком направлении. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что гидросооружение разрушено, а вода хлещет через взорванные шлюзы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.