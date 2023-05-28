Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 29 обстрелам со стороны украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 149 боеприпасов.

В течение последних 24 часов украинские вооруженные формирования произвели 29 обстрелов. На Донецком направлении было зафиксировано 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 мм, на Горловском направлении — семь обстрелов из артиллерии калибра 152 мм, на Ясиноватском направлении — два обстрела из артиллерии калибра 155 мм, а на Волновахском направлении — пять обстрелов из РСЗО, — говорится в сообщении представительства.

В результате обстрелов под огнем оказались семь населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Благодатное, Володарское и Волноваха. За прошедший день сообщалось о ранении одного мужчины и гибели одной женщины в Волновахе.

В предыдущие сутки был зафиксирован 41 обстрел со стороны украинских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел ВСУ в городе Шебекино. Глава региона рассказал, что направился в населенный пункт, чтобы пообщаться с местными жителями и оценить ущерб от атак ВСУ. По его словам, он попал в город со второго раза, но не смог сразу выйти из машины, так как «снаряды разрывались на соседней улице».