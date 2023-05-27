Гладков попал под обстрел в Шебекино

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что попал под обстрел ВСУ в городе Шебекино. Глава региона рассказал, что направился в населенный пункт, чтобы пообщаться с местными жителями и оценить ущерб от атак ВСУ. По его словам, он попал в город со второго раза, но не смог сразу выйти из машины, так как «снаряды разрывались на соседней улице».

Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице, — написал Гладков.

В результате обстрелов ВСУ в городе 27 мая погиб один человек, еще трое ранены, включая двоих детей. Гладков пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Он назвал этот день «самым тяжелым» для Шебекино, так как город обстреляли пять раз за один день.

На прошлой неделе глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, атака была успешно отбита системами ПВО, жители города не пострадали. Он уточнил, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.