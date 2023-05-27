Кулеба заявил, что Китай не предлагал оставить России территории Украины

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй не предлагал лидерам стран Европы убедить Киев оставить России территории, приобретенные после начала военной операции, заявил во время видеовключения в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, после появления слухов он связался со своими европейскими партнерами, и те в один голос заявили, что вопрос территориальных уступок с представителем КНР не поднимался.

Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал, и ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине находится Россия, — сказал Кулеба.

Он призвал граждан сохранять здравый смысл и не доверять информации, исходящей из анонимных уст. Глава МИД Украины подчеркнул, что никто из партнеров не будет готовить тайный план против Киева за его спиной.

О том, что Ли Хуэй просил от лидеров стран Европы убедить Украину признать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частями России, ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. По словам источника издания, представителю КНР дали понять, что заморозка конфликта не будет соответствовать интересам международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет силы с Украины.

Ли Хуэй отправился в тур на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для урегулирования украинского кризиса. О решении назначить специального представителя по урегулированию конфликта сообщалось по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

20 мая стало известно, что Ли Хуэй планирует совершить визит в Москву в ближайшее время. Спецпредставитель КНР не назвал точную дату прилета и программу поездки.