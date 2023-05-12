Спецпредставитель Китая посетит ряд стран для поиска решений по Украине Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит ряд стран для обсуждения кризиса на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ли Хуэй

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения украинского кризиса, передает ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. О решении назначить специального представителя по урегулированию конфликта сообщалось по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон, — заявил китайский дипломат.

Ранее ученый-востоковед, профессор НИУ ВШЭ и МГИМО МИД России Сергей Лузянин заявил, что китайский мирный план может стать основой будущего урегулирования конфликта на Украине. Он высказал мнение, что на Западе есть попытки прислушаться к инициативам Пекина.

24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Всего в него вошли 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.