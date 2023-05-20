Стало известно, когда эмиссар Китая Ли Хуэй посетит Москву ТАСС: эмиссар Китая Ли Хуэй посетит Москву на следующей неделе

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Владимир Путин и эмиссар Китая Ли Хуэй

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует совершить визит в Москву на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Точную дату прилета и программу поездки он назвать не смог.

Приезд Ли Хуэя в Москву ожидается на следующей неделе, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для урегулирования украинского кризиса. О решении назначить специального представителя по урегулированию конфликта сообщалось по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Всего в него вошли 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, мирные планы Киева и Пекина по прекращению боевых действий имеют некоторые точки пересечения.