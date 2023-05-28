Стало известно о стягивании сил ВСУ под Артемовском «РВ»: ВСУ начали накапливать силы в лесополосе под Артемовском для наступления

Фото: Mihir Melwani / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины начали концентрацию своих сил в лесополосе возле города Артемовска, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на публикацию. Источники канала утверждают, что украинская армия снова запустила наступление в районе Артемовска.

На направлении Соледара противник начал мобилизовать свои силы в лесной зоне между населенными пунктами Зализнянское и Миньковка. В ответ на это, по лесной зоне был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» подразделением «Невский».

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал абсурдной позицию Пентагона о том, что Артемовск не имел стратегической ценности для ВСУ. Публицист возмутился тем, что если это действительно так, то нет смысла посылать Украине сотни миллиардов долларов военной помощи. Подписчики журналиста пошутили, что Украине нужно отдать Флориду, так как, руководствуясь логикой американских военных, она не имеет стратегического значения.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.