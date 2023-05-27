В Британии разоблачили деятельность ВСУ по подготовке диверсий в России The Times: украинская разведка вербует пенсионеров и подростков для диверсий в России

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Британский политолог Марк Галеотти рассказал The Times, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины под управлением генерал-майора Кирилла Буданова может стоять за последними диверсионными атаками в России. Эксперт пояснил, что украинские хакеры с помощью шантажа заставляют российских пенсионеров и подростков совершать противоправные поступки. По его словам, речь идет о взрывах призывных пунктов и диверсий на железнодорожной инфраструктуре.

Украинская военная разведка, похоже, стоит за последними диверсионными атаками в стране. <...> Хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Российских подростков, которые утверждают, что не знают, кто им платит, нанимают через социальные сети, чтобы они за деньги поджигали железнодорожные распределительные коробки, — сказал Галеотти.

Специалист отметил, что растущие амбиции украинской разведки вызывают беспокойство западных стран. Галеотти поделился, что сотрудникам Центрального разведывательного управления США приходилось сдерживать Буданова от некоторых атак.

Ранее Буданов называл президента России «законной целью» для Украины, отмечая при этом, что физическое устранение Путина нецелесообразно, поэтому разведка не пытается его ликвидировать. В начале мая Буданов также заявил в интервью, что Украина «убивала и будет убивать русских в любой точке мира».