На Украине рассказали о длительной подготовке к контрнаступлению Подоляк: для контрнаступления ВСУ потребуется много времени

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Вооружённые силы Украины

ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления, заявил в интервью The Guardian советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он отметил, для того, чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время.

Контрнаступление — это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа, — сказал Подоляк.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий может начаться в ближайшие дни. По его словам, сейчас Киев выжидает момент, когда можно будет добиться наилучшего результата. Он подчеркнул, что у украинской армии нет права на ошибку.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что российские войска сейчас вовсю готовятся обороняться от контрнаступления ВСУ.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.