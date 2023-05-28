В Белгородской области рассказали о диверсантах из США и Польши Гладков: среди диверсантов в Белгородской области были бойцы из США и Польши

Фото: Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди диверсантов в Белгородской области были бойцы из США и Польши, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Об этом ему рассказала жена погибшего в ходе атаки на область местного жителя. По словам женщины, ее держали в плену два украинцы и несколько иностранцев. Гладков рассказал и о местных жителях, которые, будучи ранеными, не могли выбраться из подвалов несколько часов.

Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы со свой стороны обязательно поможем, — написал губернатор.

Он также выразил благодарность главе Козинского сельского поселения Игорю Маховенко, который на руках выносил раненых.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции, который на следующий день отменили. Ответственность за вылазку взяли на себя легион «Свободная Россия» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Позже Минобороны РФ опубликовало видеокадры с места, где диверсионно-разведывательная группа была уничтожена. На кадрах можно увидеть разбитую украинскую технику, на бронемашинах видны многочисленные следы от пуль, один из пикапов показан полностью сожженным. На ряде автомобилей белой краской нанесена надпись «За Бахмут».

После этих событий Гладков сообщил о создании семи батальонов территориальной обороны в Белгородской области на границе с Украиной.