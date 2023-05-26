ВСУ резко усилили атаки на Россию. Это и есть наступление или еще нет? Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале наступательных действий

Фото: МО Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверенно заявил, что за последние сутки ВСУ начали отдельные операции в рамках контрнаступления. По его словам, это десятки акций на разных направлениях. Российские военные аналитики полагают, что, скорее всего, под этим подразумевается активизация действий в приграничных с Украиной регионах РФ, по примеру двухдневной атаки на Белгородскую область. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как объявили о начале наступления

Утром 25 мая в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что контрнаступление ВСУ «уже началось».

«Контрнаступление уже идет сутки, напряженные военные действия идут на 1500 километрах вдоль границы, но действия уже начались», — заявил Подоляк.

Он добавил, что Киев не хочет наносить удары по российской территории, а использует оружие, которое дали Украине страны Запада, для уничтожения российских позиций «на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым».

Фото: МО Украины

«Сегодня у нас есть ракеты большой дальности Storm Shadow, [танки] Leopard, противоракетные комплексы, которые нам подарили Франция и Италия. [А истребители] F-16 наконец позволят нам закрыть воздушное пространство», — подчеркнул Подоляк. Он добавил, что если бы эти вооружения были у Киева год назад, конфликт бы уже закончился.

Позднее на своей странице в Twitter Михаил Подоляк написал, что контрнаступление ВСУ — это не разовое мероприятие, которое начинается «в конкретный час конкретного дня с торжественного перерезания красной ленточки», а десятки акций против российских войск на разных направлениях, которые «происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра». Контрнаступлением Подоляк назвал и «интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника».

Что о контрнаступлении ВСУ говорили раньше

Более месяца назад журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщал, что контрнаступление Украины готовится на 30 апреля. В середине апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ готовы пойти в наступление в ближайшее время. Он назвал главной целью «возвращение территорий в границах 1991 года».

3 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что украинские войска начали контрнаступление.

Опрошенные NEWS.ru в начале мая военные эксперты и аналитики по-разному оценивали происходящее. По мнению одних, наступление уже шло в виде участившихся диверсий, по мнению других, его стоит ожидать в обозримой перспективе.

Преждевременное сообщение о наступлении

Вечером 11 мая несколько российских военкоров и связанных с ними Telegram-каналов сообщили об активизации действий ВСУ, которая расценивалась некоторыми из них как попытка контрнаступления. Однако вскоре они стали отказываться от своих слов (и даже называли свои прежние посты «показательным вбросом»), Минобороны РФ опровергло данные о прорывах фронта.

Днём 11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужно время для подготовки к контрнаступлению, поскольку военные нуждаются в обещанной западной помощи. Американский телеканал CNN со ссылками на источники сообщал, что ВСУ начали «формировать» операции в преддверии контрнаступления.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 23 мая сказал, что у Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений и оно начнется в ближайшее время.

Фото: МО Украины

Что военные эксперты РФ говорят о перспективах наступления ВСУ

Военный обозреватель Виктор Литовкин полагает, что сегодня можно ожидать «любых ударов по любым направлениям, но Украина не готова к массированному удару».

«Все можно ожидать. <...> Возможны новые террористические удары по приграничным территориям. Для широкомасштабного контрнаступления кроме булавочных уколов нужны мощные наступательные силы, не только бронированные танки, артиллерия, БМП, но и штурмовая, бомбардировочная и ударная авиация, поисковая система ПВО, которой Украине не хватает», — заявил NEWS.ru Литовкин.

Есть ли реальные признаки наступления

Он полагает, что для Украины «масштабное наступление будет катастрофой» и в Киеве «это прекрасно понимают, поэтому выдают террористические акты за контрнаступление». Литовкин полагает, что такие действия доставляют России «массу неприятностей, но тем не менее никаких успехов Украине это не приносит».

Как заявил NEWS.ru военный аналитик Анатолий Матвийчук, контрнаступление — это «форма оперативного маневра, которая ведется войсками», и «пока этого нет». По его мнению, «у ВСУ разрушена вертикаль управления», потому что «неясно, что с [главкомом Валерием] Залужным» (по неподтвержденной информации, он получил тяжелое ранение), а «[командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра] Сырского нет».

Фото: t.me/vvgladkov

«Кто управляет — непонятно. Войска наносят тактические удары, но это не контрнаступление. Подоляк далек от знания дела. А вот удары, террористическая и диверсионная деятельность в приграничных регионах — Курск, Белгород, Брянск, — боюсь, будут активизироваться», — полагает Матвийчук.

Бои на Белгородчине — часть контрнаступления?

Днем 22 мая на территорию Белгородской области зашла группа диверсантов. Губернатор Вячеслав Гладков объявил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО), который был снят вечером 23 мая.

Ответственность за операцию в Белгородской области взяли на себя легион «Свободная Россия» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Последний также участвовал в вылазке на территорию Брянской области в марте. NEWS.ru подробно рассказывал об этом формировании.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Telegram-канал SHOT писал, что на территорию Белгородчины зашли около 80 человек, а также два танка и два БТР, которые «выдавливали с территории РФ». При этом 39 человек, по данным канала, были убиты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало, а затем заявило об убийстве более 70 диверсантов, а также разрушении четырех принадлежавших им боевых бронированных машин и пяти пикапов.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг не исключил, что события в Белгородской области могут быть связаны с контрнаступлением ВСУ. По мнению американского генерала, неожиданные вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) должны вызвать замешательство или панику у противника и создать видимость атаки, чтобы замаскировать настоящий удар в другом месте.

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