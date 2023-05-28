The Daily Telegraph: на Украине начали раздавать повестки на улицах

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

На Украине власти начали раздавать повестки военнообязанным на улицах, передает британская газета The Daily Telegraph. По данным издания, эта практика была и ранее, но усилилась перед контрнаступлением.

Кроме того, по данным издания, в зону боевых действий направляются и те военные, которые ранее вернулись из российского плена. Хотя законом они были защищены от этого. В пример приводится 41-летний бывший военнопленный Евгений.

Указ о мобилизации на Украине действует до 18 августа 2023 года. 2 мая действие этого документа было продлено уже в седьмой раз.

В январе сообщалось, что обязанность разносить повестки гражданам была прописана в должностной инструкции у сотрудников коммунальных служб. СМИ писали, что военкоматы передают документы в ЖЭКи, после чего работники разносят их по домам. В том же месяце украинец с косой напал на двух сотрудников военкомата, которые раздавали повестки в Ровненской области. Разъяренный мужчина остановился только после трех предупредительных выстрелов в воздух. Гощанский районный суд приговорил его к трем годам испытательного срока.