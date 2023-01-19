В Киеве коммунальщиков заставили разносить повестки по домам «Страна.ua»: в Киеве повестки по домам разносят коммунальщики

Фото: Министерство обороны Украины

Повестка в военкомат

В Киеве повестки начали раздавать коммунальщики, сообщила «Страна.ua». По информации украинского интернет-издания, военкоматы передают документы в ЖЭКи, после чего работники разносят их по домам.

На опубликованном видео дворники говорят, что соответствующий порядок прописан в их должностной инструкции. Власти украинской столицы пока не комментировали эту информацию.

В конце декабря глава управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что на Украине раздача повесток происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по адресам прописки малоэффективно — люди не открывают двери. По его словам, существует еще одна сложность, суть которой заключается в том, что мужчины не предупреждают территориальные центры о смене места жительства, о наличии образования, семейном положении и наличии детей.

Ранее представители силовых структур в Херсонской области сообщили, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.