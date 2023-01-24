Украинец с косой напал на раздававших повестки военных в Ровненской области

Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинец с косой напал на двух сотрудников военкомата, которые раздавали повестки в Ровненской области, сообщает ТСН. По сведениям телеканала, разъяренный мужчина остановился только после трех предупредительных выстрелов в воздух. Гощанский районный суд приговорил его к трем годам испытательного срока.

По данным телеканала, таким образом мужчина попытался защитить от мобилизации своего брата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Глава государства на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко признался, что не может озвучить конкретные шаги мобилизационных процессов.

До этого сообщалось, что Украина организовала в Закарпатье самую масштабную мобилизацию с начала конфликта из-за больших потерь под Соледаром в Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригаде. Как сообщили в венгерских СМИ, украинские военные и полиция раздают повестки по всему региону.

Профессор кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Вадим Евсеев рассказал, что военный потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых людей и подростков. По его словам, скоро в ВСУ будет некого призывать и пополнение будет идти за счет частных военных компаний западных стран.