Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых

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Военный потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых людей и подростков, сообщил URA.RU профессор кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Вадим Евсеев. По его словам, скоро в ВСУ будет некого призывать, и пополнение будет идти за счет частных военных компаний западных стран.

Мобилизационный эффект — туда сейчас гонят пенсионеров. И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймет — ребята это или нет. Их [украинцев] становится меньше, они менее обучены, — подчеркнул Евсеев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Глава государства признался, что не может озвучить конкретные шаги мобилизационных процессов и не стал называть число резервистов, которое ВСУ должны привлечь по его приказу, однако отметил, что такие резервы есть.

В военном конфликте с Россией на стороне Украины воюют более миллиона солдат, заявил до этого командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. По его словам, большинство из тех, кто принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются насильно мобилизованными гражданами Украины. Он уточнил, что подавляющее большинство солдат, выступающих за ВСУ, являются гражданами Украины, однако в последнее время к боевым действиям стали все чаще привлекать иностранных добровольцев и наемников.