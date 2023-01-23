Зеленский приказал массово пополнить резервы ВСУ

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава, передает URA.RU. Глава государства признался, что не может озвучить конкретные шаги мобилизационных процессов. Об этом он рассказал на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы. Командующие формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть, — сказал Зеленский.

Украинский лидер при этом не стал называть число резервистов, которое ВСУ должны привлечь по его приказу.

В военном конфликте с Россией на стороне Украины воюют более миллиона солдат, ранее заявил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. По его словам, большинство из тех, кто принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются насильно мобилизованными гражданами Украины. Он уточнил, что подавляющее большинство солдат, выступающих за ВСУ, являются гражданами Украины, однако в последнее время к боевым действиям стали все чаще привлекать иностранных добровольцев и наемников.

Ранее газета Washington Post подсчитала, что в рядах ВСУ сейчас воюют от одной до трех тысяч иностранных бойцов. По данным издания, прошлой весной сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.