Украина организовала в Закарпатье масштабную мобилизацию Pesti Srácok: Украина из-за больших потерь проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина организовала в Закарпатье самую масштабную мобилизацию с начала конфликта из-за больших потерь под Соледаром в Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригаде, сообщает венгерское издание Pesti Srácok со ссылкой на местных жителей. По данным издания, украинские военные и полиция раздают повестки по всему региону.

В последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и полицейских. Регистрируют, раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе... Они уже заходят в дома, — подчеркивается в публикации.

Издание уверяет, что задачей мобилизации в удаленной от линии соприкосновения Закарпатской области ставится призыв 10 тысяч человек. Киев намерен сформировать новую бригаду вместо профессиональной и обученной 128-й Закарпатской. Ее огромные потери в Соледаре никто не знает, цифры называют военной тайной, указали в Pesti Srácok.

В Мукачево, например, на днях закрыли целый рынок, вошли солдаты и полиция, и всех, кто выглядит годным к службе, погрузили в автобус и увезли. Здесь тоже собрали порядочно, — рассказал местный житель.

Другая местная жительница рассказала изданию, что регистрируют даже 16-летних. Подобными методами Киев добьется того, что те венгры, которые еще не покинули регион, «тоже убегут», добавила она.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Запад вынужден изменить стратегию противостояния России из-за огромных потерь ВСУ. По его словам, исчерпание мобилизационных ресурсов Украины приведет к росту числа иностранных наемников в зоне СВО, которых будут нанимать на деньги США, Великобритании, стран ЕС и Японии. Эксперт подчеркнул, что украинское мужское население стремительно сокращается.