Зеленский рассказал о российской атаке Украины 54 дронами «Шахед»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, назвал атаку дронами по Украине в ночь на 28 мая одной из самых крупных. По его словам на территорию страны влетели 54 дрона «Шахед», наибольшая часть которых были сбиты.

Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак «Шахедами» – одновременно 54 дрона. Практически все они сбиты. К сожалению, есть попадания на Житомирщине. Но все же большинство разрушений удалось отвести, большинство жизней, которые могли унести эти Шахеды, удалось сохранить, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на полвека. Законопроект с этой мерой был опубликован на сайте Верховной Рады. Президент предложил полностью запретить торговые операции, связанные с товарами военного и двойного назначения, с резидентами Ирана. Ответственными за реализацию и мониторинг санкций должны быть назначены кабинет министров, Служба внешней разведки, Служба безопасности, Национальный банк Украины и другие госорганы. Причиной для рестрикций Зеленский называет военную помощь, которую, по его мнению Тегеран оказывает Москве.