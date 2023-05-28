Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

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Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет, соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский предлагает полностью запретить торговые операции, связанные с товарами военного и двойного назначения, с резидентами Ирана. Ответственными за реализацию и мониторинг санкций должны быть назначены кабинет министров, Служба внешней разведки, Служба безопасности, Национальный банк Украины и другие госорганы.

В документе утверждается, что Иран поставляет России военную технику, в том числе беспилотники Shahed, которые используются для атак на гражданскую и военную инфраструктуру Украины.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян потребовал от властей Украины «настоящих доказательств» того, что Россия использует в ходе спецоперации иранские беспилотники. Он подчеркнул, что Тегеран не поставляет вооружения ни одной, ни другой стороне конфликта и с самого начала СВО настаивает на «политическом диалоге» сторон.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231» и исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.