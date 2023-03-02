Иран потребовал «настоящих документов» об использовании своих БПЛА Россией Глава МИД Ирана: Украина не предоставила доказательств использования Россией иранских БПЛА

Фото: МИД РФ

Хосейн Амир Абдоллахиян

Украина не предоставила доказательств использования иранских беспилотников российскими вооруженными силами, заявил в интервью телеканалу СNN глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Он подчеркнул, что Иран не поставляет вооружения ни одной, ни другой стороне конфликта, и с самого начала СВО настаивает на «политическом диалоге» сторон. Снимки же, предоставленные украинской стороной в доказательство поставок, никоим образом не связаны с Ираном, подчеркнул министр.

Уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они [представители украинских властей] приедут и представят настоящие документы. Украинцы повторяют, что [это произойдет] через две недели, скоро, но до сих пор ничего не произошло, — указал глава МИД Ирана.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231» и исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.