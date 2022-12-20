Небензя: ООН не должна уступать давлению Запада из-за БПЛА на Украине Небензя призвал ООН не соглашаться на «расследование» по применению Россией БПЛА из Ирана

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Постпред России при ООН Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на «расследование» в рамках резолюции 2231 якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников, передает РИА Новости. Дипломат назвал «ничтожными» любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231». Представитель России также исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.

Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава ООН. Хотим вновь отметить, что любые результаты псевдо-расследований «ячейки 2231» с юридической точки зрения ничтожны, — сказал Небензя.

О том, что нарушения резолюции 2231 не было, также заявил постпред Ирана Амир Саид Иравани, который отметил, что оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана. В Британии считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности. Клеверли утверждал, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов».