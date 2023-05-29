На Украине назвали необходимое количество F-16 для превосходства в воздухе Командующий ВВС Украины: для превосходства в воздухе ВСУ нужно 3-4 эскадрильи F-16

Фото: Luke Milano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для обеспечения превосходства в воздухе Украине потребуется минимум 3-4 эскадрильи F-16, состоящие из 12-16 самолетов каждая, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на бригадного генерала и начальника авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Сергея Голубцова. Он подчеркнул, что Киев получил значительную поддержку от западных союзников, включая радиолокационные станции для обнаружения и противовоздушные ракетные системы.

Если мы понимаем, что против нас группировка, скажем так, 50 эскадрилий и 39 аэродромов, с которых они выполняют задачи, конечно, нам хотелось бы больше. Но если это будет хотя бы 3-4 эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов, которые они сейчас наносят на определенном участке, на определенной полосе обороны, - подчеркнул Голубцов.

Кроме того, генерал Голубцов прокомментировал сложности, связанные с маскировкой истребителей в пределах страны. Он подчеркнул необходимость комплексного подхода, который включает в себя маскировку и рассредоточение самолетов, а также их перемещение с одной взлетно-посадочной полосы на другую.

Ранее американский журналист Стивен Брайен высказал предположение, что США и Европа передадут Украине далеко не самые новые истребители F-16. По его мнению, они будут уступать по оснащению даже тайваньским модификациям.