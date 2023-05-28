Экс-советник Пентагона: ВС РФ пойдут на Одессу и Харьков при поражении ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС РФ пойдут на Одессу и Харьков при поражении ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска двинутся в сторону Одессы и Харькова в случае, если им удастся разгромить ВСУ. Об этом военнослужащий США заявил в своем блоге на YouTube. По его словам, в российской армии ожидают очередного массового наступления Украины, чтобы после продолжить свое продвижение.

Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города, — заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar TB2. По данным источника Business Insider, Киев из-за этого лишился стратегически важного оружия и преимущества в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что Украина заключила три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar. По словам министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина, соглашения с двумя предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.