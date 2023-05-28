Россия лишила Украину стратегически важного оружия BI: ВС РФ уничтожили весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2, лишив Киев преимущества

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar TB2, сообщает Business Insider. По словам авторов публикации, Киев лишился стратегически важного оружия и преимущества в ходе боевых действий.

В материале BI говорится, что беспилотники Bayraktar являются эффективным оружием при отсутствии сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы у противника. При этом российским ЗРК и средствам РЭБ удалось поразить огромное количество беспилотников ВСУ на линии фронта, утверждают эксперты.

Как только российские военные объединились, они смогли сбить много ТБ2, — заявил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

Ранее сообщалось, что Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar. По словам министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина, соглашения с двумя предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.

В августе 2022 года на Украине рассказали о планах строительства завода для выпуска турецких ударных беспилотников Bayraktar на территории страны. В Киеве отмечали, что локализация производства позволит использовать при сборке БПЛА в том числе украинские комплектующие. Глава компании Baykar Халук Байрактар прошлым летом сообщал, что завод на Украине планируют построить за два года.