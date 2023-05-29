Шесть военнослужащих из ЛНР освободили из украинского плена Омбудсмен ЛНР Сердюкова: шесть военных из республики освободили из украинского плена

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Шесть бойцов Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале. По ее словам, произошел обмен пленными с Украиной.

Шесть военнослужащих 2-го АК (Южной группировки войск) освобождены из украинского плена в результате обмена, — написала Сердюкова.

25 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. Подробностей обмена она не привела, а лишь пожелала вызволенным из плена и членам их семей всего наилучшего.

В середине апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва вернула Киеву 130 военнослужащих в рамках пасхального обмена пленными. По его словам, вернувшиеся солдаты попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО.

10 апреля на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет со 106 российскими военнопленными. У некоторых из них были ранения. Военнослужащих отправили на реабилитацию, которая пройдет в медицинских учреждениях Минобороны. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщилъ, что Москва передала Киеву 100 пленных бойцов. Он поблагодарил членов Координационного штаба по обращению с военнопленными за оказанное содействие.