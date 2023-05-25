«Вагнер» провел обмен пленными Москалькова: ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена с подконтрольной Киеву территории

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания «Вагнер» провела обмен пленными. Омбудсмен поздравила вернувшихся бойцов ЧВК в своем Telegram-канале.

Сегодня ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего, — написала Москалькова.

Омбудсмен не привела других подробностей, в том числе не назвала количество вернувшихся бойцов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 25 мая заявил о возвращении из плена 106 военнослужащих ВСУ. По словам представителя киевской власти, всех украинских военнопленных вернули с Артемовского направления. На каких условиях были достигнуты договоренности об обмене с российской стороной, Ермак не уточнил.

В апреле Москалькова рассказала, что провела встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер», обсудив с ним вопросы, связанные с обращениями родственников бойцов частной военной компании. Омбудсмен сообщила, что по итогам разговора им удалось определить пути дальнейшего взаимодействия.

26 апреля Москалькова сообщила о возвращении 40 российских военных в результате очередного обмена с Украиной. Омбудсмен отметила, что сверх формулы «40 на 40» Киеву передали четырех тяжелораненых солдат.