Освобожденных российских военных доставили в Подмосковье

10 апреля на аэродроме Чкаловский в Подмосковье прилетел самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. На видеоматериалах, опубликованных «Известиями», видно, как освобожденным солдатам выдают пакеты с одеждой.

Некоторые из них имеют ранения. Для лечения и реабилитации их доставили в Москву.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о возвращении 106 пленных. Известно, что реабилитация пройдет в медицинских учреждениях военного ведомства.

Министерство обороны также показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена. Изначально их перевезли на автобусах в сопровождении полицейских автомобилей и скорой медицинской помощи. По прибытии им выдали пакеты с одеждой. Почти все смогли сразу после обмена смогли позвонить домой своим родным и близким.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что Москва передала Киеву 100 пленных бойцов. Он поблагодарил членов Координационного штаба по обращению с военнопленными за оказанное содействие.

3 апреля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что Россия передала украинской стороне пятерых раненых военнослужащих ВСУ. Она напомнила, что в конце марта таким же образом Киев передал Москве пятерых раненых российских солдат, сейчас они проходят лечение в столичных больницах.