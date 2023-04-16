На Украину вернули 130 пленных в честь Пасхи Ермак: Украина получила от России 130 пленных солдат в рамках Пасхального обмена

Фото: Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена

Россия вернула Украине 130 военнослужащих в рамках Пасхального обмена пленными, сообщил в Telegram-Канаде глава Офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, вернувшиеся солдаты попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ. Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой, — написал Ермак.

15 апреля пятеро чеченских бойцов полка «Ахмат-Север», освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел республики Руслан Алханов и зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов.

10 апреля на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет со 106 российскими военнопленными. У некоторых из них были ранения. Военнослужащих отправили на реабилитацию, которая пройдет в медицинских учреждениях Минобороны.