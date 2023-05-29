Политолог предсказал новые поставки турецких дронов ВСУ Политолог Леви предсказал новые поставки турецких беспилотников ВСУ

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Bayraktar TB2

Турция с большой вероятностью продолжит поставлять ВСУ беспилотники Bayraktar TB2, чтобы сохранить статус-кво в международных отношениях, не нарушая экономическое партнерство с Россией и при этом поддерживая Украину, считает политолог Дмитрий Леви. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он пояснил, что менять свою позицию после выборов президента Реджеп Тайип Эрдоган не станет.

Турция во всей этой истории стала таким символом статуса-кво. Она сохранит свою роль в качестве экономического партнера России, продолжит перевозить товары из Европы в Россию, одновременно с этим продолжит поставку беспилотников Украине. Не изменится ничего. Даже успех президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана — символ стабильности, — отметил Леви.

По словам политолога, Россия может негативно отреагировать на новые поставки дронов Украине, но Турция навряд ли обратит на это внимание. При этом протест со стороны Москвы возможен, если Анкара запланирует поставки других видов вооружения Киеву.

Изменения, намеки могут быть разве что в кулуарах со ссылкой на то, как Россия активно поддерживала Эрдогана на выборах, — подчеркнул Леви.

Министерство обороны Украины ранее заявило, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 для реализации военных планов. Таким образом, власти страны рассчитывают получить четыре эскадрильи.