На Украине назвали требуемое количество истребителей F-16 Минобороны Украины: Киеву требуется 48 истребителей F-16 от западных стран

Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Киеву потребуется 48 истребителей F-16 для реализации военных планов, сообщило в Twitter Министерство обороны Украины. Таким образом, власти страны рассчитывают получить четыре эскадрильи.

Четыре эскадрильи F16 (48 самолетов) как раз то, что нужно для освобождения нашей страны, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву F-16 — приоритетный вопрос для США. Дипломат при этом не уточнил, когда именно Вашингтон осуществит первые поставки самолетов на Украину, а также не назвал страны, которые готовы отправить Киеву истребители.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что F-16 является достаточно устаревшим и уступает российским самолетам по многим параметрам. Преимуществом российских истребителей является большая дальность и скорость полета, они также могут брать на борт больше оружия и боеприпасов.

Генерал-майор Сергей Липовой в свою очередь отметил, что на Украине нет аэродромов для базирования американских истребителей, поэтому самолеты будут взлетать с территории Польши, Румынии или Болгарии.