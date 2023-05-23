Названы страны НАТО, откуда украинцы смогут взлетать на F-16 Герой России Липовой: F-16 будут базироваться на аэродромах в Польше, Румынии или Болгарии

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres

F-16

На Украине нет аэродромов, где могут базироваться истребители F-16, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, самолеты будут взлетать из Польши, Румынии или Болгарии.

На Украине подготовленных аэродромов для западных истребителей со сложной системой эксплуатации нет, нет инженерных коммуникаций, а на их создание требуется минимум от трех до шести месяцев строительства по стандартам НАТО. Вывод напрашивается такой: когда объявят, что летчики якобы подготовлены, хотя я сомневаюсь, что можно за такой срок подготовить боевого пилота, скорее всего, в F-16 посадят натовских летчиков в украинской форме и F-16 начнут применять с территории Польши, Румынии или Болгарии, — сказал Липовой.

Он добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорят, что только рассматривают вопрос поставок F-16 Украине и обучения пилотов, однако это хитрый политический ход. По мнению Липового, если говорят, что только собираются, значит, уже обучают.

Ранее Боррель заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16. По его словам, Украина скоро получит американские истребители. Глава евродипломатии добавил, что на это уйдет время, но «чем раньше, тем лучше».