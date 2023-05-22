В США придумали новый приоритет по Украине Представитель Госдепа Миллер: США считают поставки F-16 Киеву своим приоритетом

Фото: U.S. Air Force / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву американских истребителей F-16 в приоритете для США. Так пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, повлияет ли на решение о поставках истребителей Киеву использование ВСУ западной техники для нападения на населенные пункты в Белгородской области. Трансляция выступления представителя Госдепа доступна на официальном YouTube-канале ведомства.

Поставки боевых самолетов приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы, — сказал Миллер.

Дипломат при этом не уточнил, когда именно Вашингтон осуществит первые поставки боевых самолетов на Украину. Миллер также не назвал страны, которые готовы отправить Киеву истребители американского производства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время согласуют сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.