«Ничего интересного»: военный эксперт рассказал о недостатках F-16 Военный эксперт Литовкин счел американский истребитель F-16 устаревшим

Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Американский истребитель F-16 является достаточно устаревшим и уступает российским самолетам по многим параметрам, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, эта машина достаточно хорошо изучена российскими специалистами, и «ничего интересного» в ней нет.

F-16 разбросаны по всему миру, они есть у 20-25 стран. Что надо было изучить, мы уже изучили, этот самолет знаем как облупленный. Наши самолеты намного лучше, чем F-16, например, Су-30, Су-35. Так что ничего интересного в американском истребителе для нас нет, — отметил Литовкин.

Он пояснил, что, в частности, преимуществом российских истребителей является большая по сравнению с F-16 дальность и скорость полета. Кроме того, американский самолет работает на одном двигателе, в то время как российские — на двух, и могут брать на борт больше оружия и боеприпасов.

Наши радиолокационные станции видят дальше, ракеты на самолетах более дальнобойные, скорость у наших самолетов выше. F-16, по большому счету, — устаревший истребитель, — резюмировал эксперт.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву американских истребителей F-16 является приоритетной задачей. Сообщалось, что ВСУ могут использовать обещанные им F-16 для сопровождения судов, перевозящих зерно в Черном море.