В Кремле отказались оценить инициативу о присоединении Харькова к России Песков не стал комментировать слова Гладкова о присоединении Харьковской области к России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слoва губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к региону Харькова и Харьковской области для рeшения проблемы обстрелов территорий региона, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, этот вопрос относится к категории вопросов о проведeнии СВО.

Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать, — заявил Песков.

Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Ранее в эфире телеканала «Россия 24» Гладков заявил, что решением этой проблемы стало бы присоединение Харькова и Харьковской области. Губернатор сказал, что верит в такое решение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru согласился с мнением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который выступил за присоединение Харькова и Харьковской области к России, чтобы остановить обстрелы региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время парламентарий отметил, что это не единственный способ решения вопроса и необходимо максимально обезопасить приграничные территории от ВСУ.