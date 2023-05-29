В Госдуме поддержали идею присоединить Харьков к России Депутат Госдумы Швыткин поддержал идею Гладкова о присоединении Харькова к России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru согласился с мнением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который выступил за присоединение Харькова и Харьковской области к России, чтобы остановить обстрелы региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время парламентарий отметил, что это не единственный способ решения вопроса и необходимо максимально обезопасить приграничные территории от ВСУ.

Одной войсковой операцией проблему не решить, здесь должен быть комплекс решений. Одна из них, я согласен с Гладковым, — это взятие Харькова. Параллельно с этим нужно решать другие задачи. Мы же Харьков возьмем не сегодня и не завтра, а безопасность нужно обеспечить сейчас же. Нужно принимать экстренные меры в этом вопросе, — сказал Швыткин.

Депутат добавил, что сейчас очень важно отодвинуть ВСУ от границы РФ, максимально обезопасив районы. Также Швыткин выступил за создание оперативного штаба под единым командованием приграничных территорий, а также за обучение специалистов противодиверсионной деятельности. По его словам, решение об оперштабе поддержал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Параллельно с этим Картаполов поддержал решение о создании единого оперативного штаба командования группировки приграничных районов, чтобы все было под единым командованием. И на мой взгляд, нужно обучение специалистов противодиверсионной деятельности. В России это практически штучный товар. Экстрапрофессионалов в этой области очень мало. Нужно наращивать военную разведку, разведмероприятия, оперативную работу в приграничных регионах, — добавил депутат.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов Белгородской области стало бы присоединение Харькова и Харьковской области. Губернатор сказал, что верит в такое решение.