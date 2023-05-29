Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Хмельницкой области военный объект получил повреждения в результате взрывов, сообщила пресс-служба региональной администрации. Из строя оказались выведены пять летательных аппаратов. Кроме того, по информации администрации, повреждена взлетно-посадочная полоса.

Выведено из строя пять летательных аппаратов, начаты работы по ремонту взлетно-посадочной полосы, — говорится в сообщении.

В каком районе находится поврежденный объект, не уточняется. Власти отмечают, что сейчас продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее советник главы военной администрации региона Сергей Братчук сообщил, что портовая инфраструктура Одесской области подверглась атаке. По его словам, из-за этого вспыхнул пожар, некоторые объекты оказались повреждены. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе Киева в результате ракетного удара произошел взрыв. По его информации, обломки ракеты упали на здание, вызвав пожар, который в настоящее время ликвидируется пожарными службами.