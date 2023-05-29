Портовая инфраструктура Одесской области подверглась атаке, сообщил в своем Telegram-канале советник главы военной администрации региона Сергей Братчук. По его словам, из-за этого вспыхнул пожар, некоторые объекты оказались повреждены. Минобороны РФ информацию не комментировало.
В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован, — сообщил Братчук.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По словам Братчука, сирены в Одесской области не смолкали в течение четырех часов. Иные подробности он не раскрыл.
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска двинутся в сторону Одессы и Харькова в случае, если им удастся разгромить ВСУ. По его словам, в российской армии ожидают очередного массового наступления Украины, чтобы после продолжить свое продвижение.
До этого Макгрегор заявил, что украинские Харьков и Одесса войдут в состав России после ответного удара Москвы на контрнаступление ВСУ. Такой поворот событий он назвал возможным на фоне того, что «украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы».