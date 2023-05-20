В США назвали крупные города Украины, которые скоро отойдут России Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут Москве после контрудара

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Одесса, Украина

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские Харьков и Одесса войдут в состав России после ответного удара Москвы на контрнаступление ВСУ. Такой поворот событий он назвал возможным в своем блоге на YouTube на фоне того, что «украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы».

Я думаю, что русские начнут действовать, они будут делать это обдуманно и осторожно, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также, очевидно, в полной мере используя превосходство в воздухе. <...> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы, — сказал бывший советник.

Он считает возможное новое наступление России, которое выведет названные им города из-под власти Украины, почти неизбежным.

Ранее Дуглас Макгрегор сообщил, что мощные взрывы под Киевом во время ракетных ударов указывают на то, что силы РФ уничтожили очень важные цели ВСУ. Он отметил, что подобное оказалось возможно благодаря качественной работе российской разведки.

Он добавил, что почти все ракетные удары пришлись по складам боеприпасов и пунктам нахождения вновь поступившего западного оружия — Storm Shadow и Patriot.