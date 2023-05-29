Глава украинской разведки пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал скорый ответ на массированный обстрел Киева, передает «Страна.ua». Он заверил, что запугать украинцев не получится, а пытающиеся это сделать пожалеют.

Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят, — сказал Буданов.

Накануне военная администрация Киева заявила о самой массированной атаке дронов с начала боевых действий. Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в центральных районах украинской столицы.

Украинские СМИ сообщали, что киевляне в спешке спускаются в метро в поисках укрытий. Опубликованные в СМИ видео свидетельствуют о большом скоплении людей в подземке.

В Минобороны России тем временем отчитались об успешном авиаударе высокоточным оружием большой дальности по объектам на украинских аэродромах.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня анонсировал скорое начало контрнаступления. Он уточнил, что уже определены задачи наступательных действий.