В Минобороны сообщили об удачном авиаударе по украинским аэродромам

Фото: МО РФ

ВС РФ нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием большой дальности по объектам на украинских аэродромах, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что все назначенные объекты уничтожены.

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате удара поражены кoмандные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпаcами ВСУ.

В Министерстве обороны Украины ранее заявили, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 для реализации военных планов. Таким образом, власти страны рассчитывают получить четыре эскадрильи.

Также стало известно, что Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9. В ведомстве добавили, что Канада в ближайшие недели отправит Киеву один миллион патронов калибра 5,56 миллиметра и 4800 автоматов. К лету ВСУ получат более 20 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов.