Стало известно о планах Эрдогана по России и Украине РИА Новости: Эрдоган после победы на выборах продолжит посреднические усилия по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре выборов продолжит предпринимать усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник в администрации главы республики. Собеседник агентства подчеркнул, что посредничество Анкары является приоритетом во внешней политике.

Господин президент, пожалуй, единственный мировой лидер, который имеет доверительные отношения как с лидером России, так и Украины. Будут продолжены призывы и предложения по немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров, — сообщили в администрации Эрдогана.

Собеседник агентства также привел слова турецкого лидера о том, что в этом конфликте не будет победителей. По его словам, приоритетом для Эрдогана также остается зерновая сделка и Турция будет добиваться ее реализации. Источник признал, что есть некоторые проблемы с экспортом российской сельхозпродукции. Он полагает, что усилия Анкары будут направлены на то, чтобы механизм работал беспрепятственно.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, которые состоялись 28 мая, набрав более 52% голосов. Окончательные результаты обнародуют после 1 июня.