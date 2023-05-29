Военный эксперт призвал превратить границу России в линию фронта Военный эксперт Клупов: Россия должна усилить защиту границы от диверсионных групп

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Российское военно-политическое руководство должно усилить защиту границы от украинских диверсионных групп, «превратив ее в линию фронта», считает ветеран военной разведки Рустем Клупов. В разговоре с ИА SM.News он отметил, что пограничники на данный момент не справляются с этой задачей на 100% из-за того, что у них нет собственных войск.

875 км государственной границы, которую нужно превратить в линию фронта. Пограничники, не имея своих войск, а только службу, с этой задачей стопроцентно не справляются. Вдоль госграницы развернуты батальоны территориальной обороны, но они отстают в скорости развертывания, — пояснил военный эксперт.

По словам Клупова, ситуация требует решительных действий. Он также уточнил, что в случае с атакой на брянскую территорию Министерству обороны России удалось сработать достаточно четко, чтобы уничтожить диверсионно-террористическую группу. При этом необходимо выдвинуть более жесткие требования к охране границ, считает эксперт.

Клупов подчеркнул, что ДРГ Украины по сути являются террористическими группами и действуют для того, чтобы посеять панику среди мирного населения. Кроме того, своими действиями они отвлекают внимание от основной линии боевых столкновений, вынуждая ВС РФ маневрировать.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в область со стороны Украины с начала СВО. По его словам, регион живет в условиях фактического военного конфликта.