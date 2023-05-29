Гладков рассказал, сколько украинских ДРГ заходили в Белгородскую область Гладков: не менее пяти украинских ДРГ заходили в Белгородскую область с начала СВО

Фото: МО Украины

Не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область со стороны Украины с начала СВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в эфире канала «Россия 24». Он отметил, что регион живет в условиях фактического военного конфликта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому, не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ, — сказал Гладков.

Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Накануне, 28 мая, губернатор сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Муром. С дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пострадавших нет, однако в здании пробита крыша, в населенном пункте повреждена линия электропередачи.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции. В ночь на 23 мая он также сообщил, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Гладков позднее сообщил, что житель Белгородской области, погибший во время захода группы украинских диверсантов, скончался не из-за ранений, а от выстрела в голову. Telegram-канала SHOT уточнил, что убитый являлся командиром отделения Преображенского батальона. По информации канала, он пытался вывезти жену в безопасную зону, но позднее был убит украинскими диверсантами. Минобороны России эту информацию не комментировало.