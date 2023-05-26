Названа истинная причина гибели белгородца во время захода диверсантов ВСУ Гладков: ВСУ убили мирного жителя выстрелом в голову

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Белгородская область. Сгоревшие бронемашины украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)

Житель Белгородской области, погибший во время захода группы украинских диверсантов на территорию региона, скончался не из-за ранений, а от выстрела в голову, заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. Он пообещал произвести выплаты семье погибшего. У застреленного осталась несовершеннолетняя дочь.

Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение, — сказал Гладков.

По данным Telegram-канала SHOT, убитый являлся командиром отделения Преображенского батальона. По информации канала, он пытался вывезти супругу в безопасную зону, однако позднее был убит украинскими диверсантами. Минобороны России эту информацию не комментировало.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции. В ночь на 23 мая он также сообщил, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Позже Минобороны РФ опубликовало видеокадры с места, где была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, проникнувшая на территорию Белгородской области. На кадрах можно увидеть разбитую украинскую технику, на бронемашинах видны многочисленные следы от пуль, один из пикапов показан полностью сожженным. На ряде автомобилей белой краской была нанесена надпись «За Бахмут».

После этих событий Гладков сообщил о создании семи батальонов территориальной обороны в Белгородской области на границе с Украиной. Он отметил, что в настоящее время идет поиск законных способов вооружения этих бойцов для обеспечения их защиты и противостояния ВСУ.