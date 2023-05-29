Часть личных денег руководства Новосибирской области пойдет на нужды СВО Руководство Новосибирской области перечислит часть зарплаты на нужды СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал инициативу о перечислении членами правительства региона однодневного заработка на нужды специальной военной операции российской армии на Украине, сообщает «Сиб.фм». По информации издания, об этом Травников рассказал на оперативном совещании с подчиненными.

Давайте включимся в помощь армии не только из средств бюджета, но и из личных средств — продемонстрируем, что победа для нас важна, — предложил губернатор.

Глава региона напомнил, что доходы у всех разные, в связи с чем некоторые руководители могут позволить себе перечислить сумму большую, чем дневной заработок.

Издание уточняет, что идею поддержать участников СВО и перечислить однодневный заработок в фонд поддержки армии высказал заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Отмечается, что в ряде органов исполнительной власти Новосибирской области уже сейчас работники по собственной инициативе перечисляют средства на нужды СВО. На эти деньги закупается различная техника, в том числе антидроновые ружья, беспилотники, тепловизоры, солнечные батареи и автомобили повышенной проходимости.

Ранее депутаты Забайкальского края купили тепловизор для мобилизованных участников спецоперации на Украине. Парламентарии перечислили на поддержку бойцов свой однодневный заработок и в общей сложности собрали 220 тысяч рублей.