Забайкальские депутаты подарили тепловизор мобилизованным бойцам

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Депутаты Забайкальского края купили тепловизор для мобилизованных участников спецоперации на Украине, передает «МК в Чите» со ссылкой на Telegram-канал Заксобрания региона. Парламентарии перечислили на поддержку бойцов свой однодневный заработок и в общей сложности собрали 220 тысяч рублей. Глава Забайкальского парламента Юрий Кон добавил, что прибор будет отправлен отряду мобилизованных, которые проходят обучение в Песчанке.

Мы не пошли по пути перевода денег в общий фонд поддержки, а решили усилить оснащение одного из воинских подразделений, которое проходит обучение в Песчанке. <...> Сегодня-завтра мы передадим купленный прибор отряду, который на этой неделе отправляется в зону боевых действий, — сказал Кон.

Глава Забайкальского парламента Юрий Кон уточнил, что при выборе подарка для мобилизованных депутаты руководствовались советом депутата Госдумы Андрея Гурулева, который утверждал, что тепловизор — это «эффективный помощник» для бойцов.

Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев ранее рассказал, что нескольких мобилизованных в регионе отправили из учебных частей домой из-за проблем с алкоголем. Он добавил, что принудительному лечению таких граждан подвергать не будут. Точное количество отправленных домой из-за алкоголизма парламентарий не назвал.