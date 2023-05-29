Лавров: у ВС РФ есть средства, чтобы ответить на поставки самолетов Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У Вооруженных сил России есть средства, чтобы ответить на возможные поставки западных самолетов Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Кению. Трансляция мероприятия велась на YouTube. Так он отреагировал на намерение Нидерландов и Дании обучать украинских пилотов полетам на F-16.

Что касается реакции нашей, я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможность отреагировать, — сказал Лавров.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что сроки поставок Украине F-16 будут определяться по мере обучения пилотов ВСУ управлению этими самолетами. Также станет ясно, какие конкретно страны передадут Киеву истребители и в каком количестве.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что надежды Украины на превосходство в воздухе с получением от Запада истребителей F-16 могут не оправдаться из-за их уязвимости перед российскими системами ПВО. Самолеты, которые, скорее всего, поставят ВСУ, будут по-прежнему иметь радар меньшего радиуса действия и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО.